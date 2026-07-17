Чинний чемпіон Формули-1 пілот команди McLaren Ландо Норріс отримає штраф у мінус десять позицій на стартовій решітці Гран-прі Бельгії.

Це підтвердила команда McLaren у соціальній мережі X.

Норріс отримав штраф перед Гран-прі Бельгії

На 26-річного Норріса наклали штраф через перевищення ліміту заміни елементів силової установки його боліда.

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Встановлення модернізованого блоку силової електроніки, що McLaren назвав “серією виправлень, спрямованих на підвищення надійності”, перевищило дозволений Норрісу ліміт у три одиниці на сезон.

Норріс втратив два таких блоки через несправності, зокрема через поломку, яка не дозволила йому стартувати на Гран-прі Китаю.

– Цей вікенд точно не стане легшим через штраф на стартовій решітці. Це просто тому, що мені не пощастило на початку сезону — я втратив багато різних деталей, чи то двигун, чи то силовий агрегат, чи то елементи управління — що б там не було. Мені просто треба змиритися з цим і впоратися з тими штрафами, які на мене чекають, – сказав Норріс на пресконференції.

У McLaren заявили, що обрали Бельгію для використання нового блоку, оскільки на трасі Спа-Франкоршам відносно легко обганяти, що означає, що Норріс матиме більше шансів відіграти частину позицій, які він втратить.

Норріс посідає п’яте місце в загальному заліку, відстаючи від лідера Кімі Антонеллі на 82 очки.

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