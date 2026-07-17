Российское военное командование приказало своим подразделениям усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и автомобильному транспорту в прифронтовых районах и приграничных областях Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, для выполнения этих приказов привлекли центр перспективных беспилотных систем Рубикон, а также операторов беспилотников из линейных подразделений российской армии.

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Какие дроны планируют использовать

В ГУР отмечают, что для поиска и поражения целей оккупанты намерены применять беспилотники, управляемые в режиме реального времени. Среди них – Молния-1, Молния-2, Герань-сикер, Гербера-сикер, Ланцет, V2U и другие аналогичные системы.

В то же время, украинская разведка отмечает, что низкий уровень подготовки российских операторов уже приводит к случаям так называемого дружественного огня.

Россияне атакуют собственные цели

По информации ГУР, один из таких случаев произошел в районе населенного пункта Глушково Курской области РФ. Операторы 1427-го мотострелкового полка, потеряв ориентировку, навели дрон Молния-2 на гражданский автомобиль УАЗ “буханка”. Беспилотник не попал в машину и сдетонировал примерно в десяти метрах от нее.

Кроме того, в разведке отмечают, что российские спецслужбы могут специально организовывать атаки против собственного гражданского населения в приграничных регионах, используя такие инциденты для пропагандистских кампаний по дискредитации Украины.

Еще один подобный случай, по данным ГУР, произошел на Запорожском направлении, где российские операторы дронов ошибочно атаковали пикап с собственными военнослужащими.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что приказ об усилении дроновых атак создает дополнительную угрозу для мирных жителей прифронтовых областей Украины и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Источник : ГУР

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