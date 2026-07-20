Збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до плейоф чоловічої Ліги націй.

Це сталося після того, як Болгарія поступилася Франції в заключному матчі основного етапу.

Україна вийшла у плейоф Ліги націй

Україна здолала Німеччину в чотирьох сетах і зберігала шанси на плейоф волейбольної Ліги націй-2026. Путівка у плейоф для синьо-жовтих залежала від матчу Болгарія – Франція. У першій сімці команда могла залишитися лише в разі поразки болгар.

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У підсумку Франція обіграла Болгарію у трьох сетах 3:0 (21:25, 22:25, 21:25), що позбавило збірну Болгарії шансів на плейоф.

Турнірна таблиця Ліги націй

1. Японія – 12 перемог, 30 очок;

2. Польща – 10 перемог, 29 очок;

3. Словенія – 10 перемог, 26 очок;

4. Італія – 8 перемог, 26 очок;

5. США – 8 перемог, 25 очок;

6. Туреччина – 8 перемог, 22 очки;

7. Україна – 7 перемог, 23 очки.

Суперником України стане збірна Польща, яка фінішувала другою на стадії групового етапу.

Матчі плейоф чоловічої Ліги націй з волейболу стартують з 29 липня.

Для України це буде друга зустріч проти Польщі у сезоні Ліги націй з волейболу. У першому матчі українці вели 2:0 за сетами, але поступилися полякам на тайбрейку.

Джерело : Суспільне

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