Україна вперше в історії вийшла у плейоф Ліги націй з волейболу
- Україна вперше в історії вийшла до плейоф чоловічої Ліги націй з волейболу після поразки Болгарії від Франції.
- У чвертьфіналі Ліги націй збірна України зустрінеться з Польщею, якій раніше поступилася на тайбрейку.
Збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до плейоф чоловічої Ліги націй.
Це сталося після того, як Болгарія поступилася Франції в заключному матчі основного етапу.
Україна вийшла у плейоф Ліги націй
Україна здолала Німеччину в чотирьох сетах і зберігала шанси на плейоф волейбольної Ліги націй-2026. Путівка у плейоф для синьо-жовтих залежала від матчу Болгарія – Франція. У першій сімці команда могла залишитися лише в разі поразки болгар.
У підсумку Франція обіграла Болгарію у трьох сетах 3:0 (21:25, 22:25, 21:25), що позбавило збірну Болгарії шансів на плейоф.
Турнірна таблиця Ліги націй
- 1. Японія – 12 перемог, 30 очок;
- 2. Польща – 10 перемог, 29 очок;
- 3. Словенія – 10 перемог, 26 очок;
- 4. Італія – 8 перемог, 26 очок;
- 5. США – 8 перемог, 25 очок;
- 6. Туреччина – 8 перемог, 22 очки;
- 7. Україна – 7 перемог, 23 очки.
Суперником України стане збірна Польща, яка фінішувала другою на стадії групового етапу.
Матчі плейоф чоловічої Ліги націй з волейболу стартують з 29 липня.
Для України це буде друга зустріч проти Польщі у сезоні Ліги націй з волейболу. У першому матчі українці вели 2:0 за сетами, але поступилися полякам на тайбрейку.