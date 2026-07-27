Первая в истории: украинская рапиристка Алина Полозюк завоевала бронзу на ЧМ в Гонконге
- Украинская рапиристка Алина Полозюк завоевала бронзу на ЧМ в Гонконге.
- Медаль стала первой в истории нашей страны на ЧМ по фехтованию.
Сборная Украины по фехтованию открыла счет наградам на чемпионате мира в Гонконге. 24-летняя николаевчанка Алина Полозюк завоевала бронзовую медаль, которая стала первой в истории нашей страны на ЧМ в женской рапире.
Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.
Алина Полозюк завоевала бронзу на чемпионате мира по фехтованию
Турнирная сетка для украинской фехтовальщицы выдалась крайне напряженной и зрелищной:
- Поединок за выход в 1/8 финала: Полозюк соревновалась против вицечемпионки мира среди юниорок Аделины Сеник (Молдова). Сначала украинка лидировала в шесть уколов, однако победа досталась только благодаря решающему уколу на приоритете — 10:9.
- Четвертьфинал: Алина совершила настоящую сенсацию, разгромив лидера мирового рейтинга, трехкратную чемпионку мира и семикратную чемпионку Европы итальянку Мартину Батини со счетом 15:9.
- Полуфинал: в борьбе за финал украинка уступила другую легенду итальянского фехтования — 38-летнюю Арианну Эрриго (7:15), тем самым гарантировав себе итоговую бронзу.
Что известно об Алине Полозюк
Для Полозюк это был четвертый чемпионат мира во взрослой карьере. В 2023 году она стала первой украинской рапиристкой, сошедшей на пьедестал турнира серии Гран-при.
В ее активе также командная бронза взрослого чемпионата Европы, две награды Кубка мира, медаль юниорского ЧМ и ряд достижений на молодежных первенствах континента.
Поздравления с исторической наградой принимают личные тренера спортсменки — Лариса Павленко и Анна Калачева, а также старшая тренер сборной Украины по женской рапире Ольга Лелейко.
Фото: Национальная федерация фехтования Украины