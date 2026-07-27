Збірна України з фехтування відкрила лік нагородам на чемпіонаті світу в Гонконзі. 24-річна миколаївчанка Аліна Полозюк виборола бронзову медаль, яка стала першою в історії нашої країни на ЧС у жіночій рапірі.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Аліна Полозюк здобула бронзу на чемпіонаті світу з фехтування

Турнірна сітка для української фехтувальниці видалася вкрай напруженою та видовищною:

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Поєдинок за вихід у 1/8 фіналу: Полозюк змагалася проти віцечемпіонки світу серед юніорок Аделіни Сенік (Молдова). Спочатку українка лідирувала у шість уколів, однак перемога дісталася лише завдяки вирішальному уколу на пріоритеті — 10:9.

Полозюк змагалася проти віцечемпіонки світу серед юніорок Аделіни Сенік (Молдова). Спочатку українка лідирувала у шість уколів, однак перемога дісталася лише завдяки вирішальному уколу на пріоритеті — 10:9. Чвертьфінал: Аліна здійснила справжню сенсацію, розгромивши лідерку світового рейтингу, триразову чемпіонку світу та семиразову чемпіонку Європи італійку Мартіну Батіні з рахунком 15:9.

Аліна здійснила справжню сенсацію, розгромивши лідерку світового рейтингу, триразову чемпіонку світу та семиразову чемпіонку Європи італійку Мартіну Батіні з рахунком 15:9. Півфінал: у боротьбі за фінал українка поступилася іншій легенді італійського фехтування — 38-річній Аріанні Ерріго (7:15), тим самим гарантувавши собі підсумкову бронзу.

Що відомо про Аліну Полозюк

Для Полозюк це був четвертий чемпіонат світу в дорослій кар’єрі. У 2023 році вона стала першою українською рапіристкою, яка зійшла на п’єдестал турніру серії Гран-прі.

В її активі також є командна бронза дорослого чемпіонату Європи, дві нагороди Кубка світу, медаль юніорського ЧС та низка досягнень на молодіжних першостях континенту.

Вітання з історичною нагородою приймають особисті тренерки спортсменки — Лариса Павленко та Анна Калачова, а також старша тренерка збірної України з жіночої рапіри Ольга Лелейко.

Фото: Національна федерація фехтування України

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