Збірна України з легкої атлетики не використала 13 ліцензій на чемпіонат Європи 2026 року. Синьо-жовті вибороли 34 ліцензії, а після перерозподілу квот ця кількість зросла до 38.

Проте у підсумку 13 ліцензій на змагання не були використані. До складу національної збірної увійшли 25 спортсменів.

Україна не використала всі ліцензії на Євро-2026 з легкої атлетики

На змаганнях точно не виступить Юлія Левченко, але її відсутність пов’язана з відновленням від травми. А ось від ще 12 квот Федерація легкої атлетики України відмовилася свідомо.

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У коментарі Суспільне Спорт головний тренер команди Олександр Романюк пояснив, що на початку року федерація затвердила нові критерії відбору через незадовільні результати частини атлетів на торішніх чемпіонатах.

Тепер участь спортсменів, які пройшли за рейтингом, а також усі інші кандидатури розглядаються Виконкомом федерації та тренерською радою окремо з урахуванням поточних і попередніх результатів.

– По кожному спортсмену, хто відбирався по добору, було заслухано аргументацію у той чи інший бік. Звичайно, ці рішення не ухвалюються легко, бо ми розуміємо, що це і представництво команди, але також це впливає на загальний виступ збірної і на його успішність, – сказав він.

Романюк додав, що більшість атлетів не виконали критерії відбору, зокрема через пропуск чемпіонату України або недостатні результати, як-от у стрибунів Владислава Мазура, Максима Ванякіна, Ольги Корсун та Анни Красуцької чи штовхальниці ядра Ольги Голодної.

Відсутність марафонок пояснюється декретною відпусткою Вікторії Калюжної та рішенням Ольги Нижник пропустити старт через складність відновлення після попереднього марафону.

У потрійному стрибку через неконкурентні результати не використали жодної ліцензії. Водночас спортсменам, які не отримали державного фінансування, запропонували поїхати власним коштом із можливістю компенсації за потрапляння до фінальної вісімки, чим скористалися стрибуни з жердиною Марина Килипко та Владислав Малихін.

– Така практика, я знаю, є і в інших країнах. Враховуючи те, що у нас зараз війна і складне фінансове становище, то ми так само обмежили склад і на юніорський чемпіонат світу, встановили внутрішні критерії Федерації легкої атлетики. Були нормативи всесвітні — ми ще їх підняли. Так само і тут, – додав тренер.

Склад України на Євро-2026 з легкої атлетики

400 м, чоловіки: Олександр Погорілко;

110 м з бар’єрами, чоловіки: Дмитро Багінський, Олег Кукота;

400 м з бар’єрами, жінки: Вікторія Ткачук, Аліна Кишкіна;

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко;

Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитро Нікітін;

Стрибки з жердиною, жінки: Марина Килипко;

Стрибки з жердиною, чоловіки: Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін;

Стрибки у довжину, жінки: Ірина Будзинська;

Метання молота, жінки: Ірина Климець;

Метання молота, чоловіки: Михайло Кохан;

Метання списа, чоловіки: Артур Фельфнер;

Спортивна ходьба, півмарафон, жінки: Людмила Оляновська, Марія Сахарук;

Спортивна ходьба, марафон, жінки: Ганна Шевчук;

Спортивна ходьба, півмарафон: Микола Рущак, Роман Горбачов;

Спортивна ходьба, марафон: Сергій Світличний, Мар’ян Закальницький, Іван Банзерук.

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