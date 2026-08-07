Из-за повреждений во время российской атаки стадиона Черноморец матч 2-го тура Украинской Премьер-Лиги между Черноморцем и Колоссом будет перенесен.

Матч Черноморец-Колос будет перенесен из-за повреждения стадиона

Как сообщила Украинская премьер-лига в Telegram, в результате российской атаки на Одессу получил повреждения стадион Черноморец. На нем завтра, 8 августа, должен был пройти матч 2-го тура Украинской Премьер-Лиги между Черноморцем и Колосом.

– Именно завтра на этой арене должен был состояться матч 2-го тура Украинской Премьер-Лиги между Черноморцем и Колосом, – говорится в сообщении.

Новая дата проведения и время начала матча будут определены дополнительно Дирекцией УПЛ.

Сейчас смотрят

В то же время, были обнародованы фотографии стадиона Черноморец в Одессе после атаки.

– Россия продолжает атаковать гражданское население и уничтожать спортивную инфраструктуру Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Одесская ОВА сообщала, что враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру Одессы.

В результате удара поврежден футбольный стадион Черноморец в центре города. Разрушены крыша, остекление и трибуны. По предварительной информации, к сожалению, пострадал один человек — осколочные ранения получила 29-летняя женщина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.