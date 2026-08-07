Матч Чорноморець-Колос буде перенесено через пошкодження стадіону в Одесі – УПЛ
Через пошкодження під час російської атаки стадіону Чорноморець матч 2-го туру Української Прем’єр-Ліги між Чорноморцем та Колосом буде перенесено.
Матч Чорноморець-Колос буде перенесено через пошкодження стадіону
Як повідомила Українська прем’єр-ліга у Telegram, внаслідок російської атаки на Одесу отримав пошкодження стадіон Чорноморець. На ньому завтра, 8 серпня, мав пройти матч 2-го туру Української Прем’єр-Ліги між Чорноморцем та Колосом.
– Саме завтра на цій арені мав відбутися матч 2-го туру Української Прем’єр-Ліги між Чорноморцем та Колосом, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нова дата проведення та час початку матчу будуть визначені додатково Дирекцією УПЛ.
Водночас були оприлюднені фотографії стадіону Чорноморець в Одесі після атаки.
– Росія продовжує атакувати цивільне населення та нищити спортивну інфраструктуру України, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Одеська ОВА повідомляла, що ворог знов атакував цивільну інфраструктуру Одеси.
Внаслідок удару пошкоджено футбольний стадіон Чорноморець в центрі міста. Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни. За попередньою інформацією, на жаль, постраждала одна людина – осколкові поранення отримала 29-річна жінка.