Киевское Динамо начало выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2026/27 с первого раунда. Соперником бело-синих стала румынская команда Университатя Клуж.

Первый матч Динамо – Университатя Клуж состоялся в Люблине (Польша) и завершился со счетом 0:0.

Динамо – Университатя Клуж: как прошел матч

Киевляне доминировали в первом тайме, но Николай Шапаренко и Александр Пихаленок упустили свои шансы.

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Румыны могли забить благодаря Укассу Менди, который вырвался один на один, однако Руслан Нещерет спас команду, совершив сейв.

Самый реальный момент для гола и победы Динамо создало на 77-й минуте. После передачи Владислава Дубинчака с линии штрафной пробивал Шапаренко, но попал в перекладину.

Ответный матч команд состоится в Румынии в четверг, 16 июля.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы. Проигравшая команда продолжит выступления в квалификации Лиги конференций.

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