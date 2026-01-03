МИД Польши подтвердил, что страна не предоставит визы российским спортсменам для участия в Кубке мира по прыжкам с трамплина в Закопане. Это значительно усложнит им получение лицензии на Олимпийские игры-2026.

Об этом ведомство заявило в сообщении Польскому радио, передает Sport.pl.

Польша не пустит россиян на соревнования

Россияне были исключены из соревнований после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но в декабре два российских прыгуна с трамплина Даниил Садреев и Михаил Назаров получили “нейтральный” статус.

Россияне пропустили турне Четырех трамплинов, но считалось, что они будут бороться за лицензии во время оставшихся этапов Кубка мира, один из которых состоится в Польше.

Однако МИД страны исключил участие россиян на этапе Кубка мира в Закопане, сославшись на поправку МВД от сентября 2022 года о временной приостановке или ограничении пограничного движения, которая ограничивает въезд в Польшу граждан РФ.

– Среди лиц, имеющих право пересекать границу Польши и являющихся гражданами РФ, не указаны участники спортивных соревнований. Учитывая невозможность пересечения границы, нет оснований для принятия визовой заявки, – говорится в сообщении МИД.

Отсутствие участия в Турне четырех трамплинов и Кубке мира в Закопаном сильно осложняет ситуацию российских прыгунов. Назаров и Садреев должны набрать около 20 очков, чтобы хотя бы мечтать о лицензии на Олимпийские игры.

Последней возможностью набрать очки в рейтинге будет этап в Саппоро (17-18 января), где они будут вынуждены занять достаточно высокие места, чтобы претендовать на лицензии.