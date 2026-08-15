Всесвітня федерація стрільби з лука (World Archery) скасувала обмеження щодо участі російських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє Суспільне.

World Archery скасувала обмеження для російських спортсменів: що відомо

Зазначається, що ухвалене рішення стосується змагань, які безпосередньо проводить World Archery. Серед них — Кубок світу та чемпіонати світу зі стрільби з лука.

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Таким чином, росіянам більше не потрібно виступати на цих турнірах у нейтральному статусі. Федерація скасувала запроваджені у 2022 році обмеження щодо використання прапора та гімну РФ.

Рішення ухвалили після того, як у 7 липня 2026 року Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету підтвердив, що попередні рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях втратили чинність.

У World Archery також зазначили, що аналогічне рішення щодо спортсменів із Білорусі було ухвалене ще у травні.

Водночас для росіян продовжуватимуть діяти стандартні правила допуску до змагань, зокрема антидопінгові вимоги. Крім того, їхня участь залежатиме від законодавства країни, де проходить турнір, візових обмежень та рішень місцевих органів влади.

Окремо у федерації уточнили, що рішення не поширюється автоматично на змагання під егідою World Archery Europe. Питання допуску росіян до європейських турнірів залишається у компетенції континентальної федерації.

Раніше Україна офіційно зверталася до World Archery із закликом посилити санкції проти Росії через дії російської федерації стрільби з лука.

Українська сторона заявляла, що вони порушують олімпійські принципи, зокрема принцип відокремлення спорту від політичного та військового впливу.

У відповідь World Archery заявила, що залишається відданою підтримці української спільноти стрільців з лука та всіх, хто постраждав від війни.

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