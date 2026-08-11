Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира серии WTA 1000 в канадском Торонто, обыграв “нейтральную” Екатерину Александрову.

В четвертьфинале украинская теннисистка уступила в первом сете, однако смогла переломить ход матча и одержать победу.

Свитолина вышла в полуфинал WTA 1000 в Торонто: что известно

Матч Свитолина — Александрова длился 1 час 34 минуты и завершился победой украинки со счетом 3:6, 6:0, 6:3.

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Первый сет остался за Александровой. Россиянка мощно действовала на подаче, сделала брейк в пятом гейме и довела сет до победы — 6:3.

После неудачного старта Свитолина полностью перехватила инициативу. Во втором сете украинка не оставила сопернице ни единого шанса, оформив так называемый “бублик” — 6:0.

В решающем сете первая ракетка Украины быстро повела 5:1. Александровой удалось сократить отставание, но Свитолина сразу же сделала ещё один брейк и завершила матч победой — 6:3.

За игру украинка выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейков.

Это была пятая личная встреча теннисисток, в которой Свитолина одержала уже четвертую победу.

В полуфинале турнира украинка встретится с польской теннисисткой Игой Швентек.

Свитолина — Александрова: видеообзор матча

Кроме того, благодаря выходу в полуфинал Свитолина гарантировала себе подъем как минимум на две позиции в Чемпионской гонке WTA — с шестого на четвертое место. Она уже обошла американку Джессику Пегулу и чешку Каролину Мухову.

Если же украинка выиграет турнир, а представительница Казахстана Елена Рыбакина не дойдет до финала, Свитолина может возглавить Чемпионскую гонку WTA. Именно по ее итогам определяются восемь теннисисток, которые сыграют на Итоговом турнире сезона.

Ранее Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто, обыграв американку Аманду Анисимову в двух сетах — 6:2, 6:4. Это был уже четвертый четвертьфинал украинской теннисистки на турнирах серии WTA 1000 в сезоне-2026.

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