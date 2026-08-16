Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2026, який проходить у Бірмінгемі.

Ярослава Магучіх виграла золото чемпіонату Європи-2026

Ярослава Магучіх розпочала фінал чемпіонату Європи-2026 із висоти 1,92 м, пропустивши стартові планки 1,83 та 1,88 м. Висоту 1,92 м українка подолала з першої спроби.

На 1,95 м Магучіх припустилася першої помилки та взяла планку з другої спроби. Полька Марія Жодзік подолала її з першого разу, а серед претенденток на медалі залишилася також представниця Чорногорії Марія Вукович.

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Вирішальною стала висота 1,97 м. Магучіх подолала її з першої спроби, тоді як суперницям це не вдалося. Цього результату вистачило українці для чемпіонства.

Уже у статусі чемпіонки Європи Магучіх замовила висоту 2,01 м, однак три спроби були невдалими.

Срібну медаль із результатом 1,95 м здобула Марія Жодзік із Польщі, бронзу з таким самим результатом – Марія Вукович із Чорногорії.

Ще одна українка Ірина Геращенко завершила фінал на п’ятому місці, подолавши 1,92 м.

Для Ярослави Магучіх це вже третє золото чемпіонатів Європи в кар’єрі. Раніше українка перемагала у Мюнхені у 2022 році та Римі у 2024-му.

Водночас золото Магучіх стало першою нагородою найвищого ґатунку для України на чемпіонаті Європи-2026 у Бірмінгемі.

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