19-летний украинец Никита Шеремет стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем.

Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2026 году прошел в Париже и длился с 31 июля по 16 августа.

Никита Шеремет — чемпион Европы

В финале в Париже Шеремет показал лучшее время в истории Украины — 21,13 сек. Такой результат позволил ему превзойти предыдущий рекорд Украины на этой дистанции на 0,25 секунды.

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Кроме того, 19-летний украинец показал 14-е лучшее время в истории плавания на 50 метров вольным стилем.

Для Шеремета эта награда стала первой на взрослом уровне на международных соревнованиях.

Второе место занял «нейтральный» пловец Егор Корнев, а бронза досталась представителю Сербии Андрею Барне.

Евро-2026 по водным видам спорта. Плавание, 50 м вольным стилем

1. Никита Шеремет (Украина) – 21.13

2. Егор Корнев – 21.37

3. Андрей Барна (Сербия) – 21.37

Помимо Шеремета в финальном заплыве принял участие еще один украинец Владислав Бухов, который занял пятое место, показав результат 21,58 секунды.

Таким образом, впервые за пять лет Украина была представлена двумя пловцами в одном финале чемпионата Европы.

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