19-летний Шеремет стал чемпионом Европы по плаванию и установил рекорд Украины
- 19-летний Никита Шеремет завоевал золото чемпионата Европы-2026 на дистанции 50 м вольным стилем.
- Украинец показал рекордный для страны результат – 21,13 секунды, улучшив предыдущее достижение на 0,25 секунды.
19-летний украинец Никита Шеремет стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем.
Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2026 году прошел в Париже и длился с 31 июля по 16 августа.
Никита Шеремет — чемпион Европы
В финале в Париже Шеремет показал лучшее время в истории Украины — 21,13 сек. Такой результат позволил ему превзойти предыдущий рекорд Украины на этой дистанции на 0,25 секунды.
Кроме того, 19-летний украинец показал 14-е лучшее время в истории плавания на 50 метров вольным стилем.
Для Шеремета эта награда стала первой на взрослом уровне на международных соревнованиях.
Второе место занял «нейтральный» пловец Егор Корнев, а бронза досталась представителю Сербии Андрею Барне.
Евро-2026 по водным видам спорта. Плавание, 50 м вольным стилем
- 1. Никита Шеремет (Украина) – 21.13
- 2. Егор Корнев – 21.37
- 3. Андрей Барна (Сербия) – 21.37
Помимо Шеремета в финальном заплыве принял участие еще один украинец Владислав Бухов, который занял пятое место, показав результат 21,58 секунды.
Таким образом, впервые за пять лет Украина была представлена двумя пловцами в одном финале чемпионата Европы.