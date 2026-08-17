19-річний Шеремет став чемпіоном Європи з плавання та встановив рекорд України
- 19-річний Нікіта Шеремет виграв золото чемпіонату Європи-2026 на дистанції 50 м вільним стилем.
- Українець показав рекордний для країни результат – 21,13 секунди, покращивши попереднє досягнення на 0,25 секунди.
19-річний українець Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 50 м вільним стилем.
Євро з водних видів спорту у 2026 році відбулося у Парижі та тривало з 31 липня до 16 серпня.
Нікіта Шеремет – чемпіон Європи
У фіналі у Парижі Шеремет показав найкращий час в історії України – 21.13 сек. Такий результат дозволив йому перевершити попередній рекорд України на цій дистанції на 0.25 секунди.
Крім того 19-річний українець показав 14-й найкращий час в історії плавання на 50 метрів вільним стилем.
Для Шеремета ця нагорода стала першою на дорослому рівні на міжнародних змаганнях.
Друге місце посів “нейтральний” плавець Єгор Корнєв, а бронза дісталася представнику Сербії Андрею Барні.
Євро-2026 з водних видів спорту. Плавання, 50 м вільним стилем
- 1. Нікіта Шеремет (Україна) – 21,13
- 2. Єгор Корнєв – 21,37
- 3. Андрей Барна (Сербія) – 21,37
Окрім Шеремета у фінальному запливі взяв участь ще один українець Владислав Бухов, який посів п’яте місце, показавши результат 21,58 секунди.
Таким чином, вперше за п’ять років Україна була представлена двома плавцями в одному фіналі чемпіонату Європи.