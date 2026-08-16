Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук пополнила копилку национальной сборной второй наградой на чемпионате мира по художественной гимнастике в немецком Франкфурте-на-Майне. Спортсменка завоевала серебряную медаль в финале упражнений с булавами.

Об этом идет речь на официальном канале Национального олимпийского комитета Украины.

Таисия Онофрийчук получила еще одну медаль на ЧМ

За свое выступление украинская гимнастка получила от судей 30.050 балла. Она уступила обладательнице золотой награды Стилиане Николовой из Болгарии (30.150 балла) всего на 0.100 балла.

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Эта серебряная медаль стала для спортсменки уже второй на чемпионате мира по художественной гимнастике в немецком Франкфурте-на-Майне.

Ранее Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике с обручем.

Всего в наследии украинской гимнастки это уже четвертая награда карьеры на уровне чемпионатов мира. В ее активе одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали.

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