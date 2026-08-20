Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике в обновленном составе обеспечила себе участие в предстоящем чемпионате мира.

Последний раз украинцы выступали на чемпионате мира в командном зачете в 2023 году.

Украина прошла отбор на ЧМ по спортивной гимнастике

По итогам квалификации украинская команда заняла 12-е место, что позволит ей выступить на чемпионате мира 17–25 октября в Роттердаме (Нидерланды).

Сейчас смотрят

Украинская команда была представлена обновленным составом: Владислав Грико, Никита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед и Егор Перепелкин. Для Шведа и Супруна это было первое выступление на взрослом чемпионате Европы.

За своё выступление сборная Украины в сумме получила 236,794 балла.

Еще один украинец Назар Чепурный выступал вне состава команды и прошел в финал в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.

Последний раз сборная Украины выступала на ЧМ по спортивной гимнастике в командных соревнованиях в 2023 году, когда завоевала путевку на Олимпийские игры в Париж. Тогда команда была представлена в следующем составе: Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурный, Игорь Радивилов и Радомир Стельмах.

В этом году серебряный призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун уже выступал за Хорватию и стал чемпионом Европы в личном многоборье.

В 2025 году на чемпионате мира разыгрывались только индивидуальные медали. Тогда бронзовую медаль в опорном прыжке завоевал Назар Чепурный.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.