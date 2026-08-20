Сборная Украины обновленным составом отобралась на ЧМ по спортивной гимнастике
- Мужская сборная Украины обеспечила себе участие в ЧМ-2026 по спортивной гимнастике, заняв 12-е место в квалификации на Евро.
- Последний раз Украина выступала там в командном зачете в 2023 году.
Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике в обновленном составе обеспечила себе участие в предстоящем чемпионате мира.
Последний раз украинцы выступали на чемпионате мира в командном зачете в 2023 году.
Украина прошла отбор на ЧМ по спортивной гимнастике
По итогам квалификации украинская команда заняла 12-е место, что позволит ей выступить на чемпионате мира 17–25 октября в Роттердаме (Нидерланды).
Украинская команда была представлена обновленным составом: Владислав Грико, Никита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед и Егор Перепелкин. Для Шведа и Супруна это было первое выступление на взрослом чемпионате Европы.
За своё выступление сборная Украины в сумме получила 236,794 балла.
Еще один украинец Назар Чепурный выступал вне состава команды и прошел в финал в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.
Последний раз сборная Украины выступала на ЧМ по спортивной гимнастике в командных соревнованиях в 2023 году, когда завоевала путевку на Олимпийские игры в Париж. Тогда команда была представлена в следующем составе: Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурный, Игорь Радивилов и Радомир Стельмах.
В этом году серебряный призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун уже выступал за Хорватию и стал чемпионом Европы в личном многоборье.
В 2025 году на чемпионате мира разыгрывались только индивидуальные медали. Тогда бронзовую медаль в опорном прыжке завоевал Назар Чепурный.