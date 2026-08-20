Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики оновленим складом гарантувала участь у майбутньому чемпіонаті світу.

Востаннє українці виступали на чемпіонаті світу в команді у 2023 році.

Україна відібралася на ЧС зі спортивної гімнастики

За підсумками кваліфікації українська команда посіла 12-те місце, яке дозволить виступити на чемпіонаті світу 17–25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди).

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Українська команда була представлена оновленим складом: Владислав Грико, Микита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед та Єгор Перепьолкін. Для Шведа та Супруна це був перший виступ на дорослому чемпіонаті Європи.

За свій виступ збірна України сумарно отримала 236,794 бала.

Ще один українець Назар Чепурний змагався поза командою та відібрався до фіналу в опорному стрибку та вправах на брусах.

Востаннє збірна України змагалася на ЧС зі спортивної гімнастики в командних змаганнях 2023 року, коли виборола путівку на Олімпійські ігри до Парижу. Тоді команда була представлена таким складом: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов та Радомир Стельмах.

Цього року срібний призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун вже змагався за Хорватію і став чемпіоном Європи в особистому багатоборстві.

У 2025 році на чемпіонаті світу розігрували лише індивідуальні медалі. Тоді бронзову медаль в опорному стрибку здобув Назар Чепурний.

Джерело : Суспільне

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