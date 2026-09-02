Международная федерация баскетбола (ФИБА) частично отменила ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

Соответствующее решение принял Исполком организации, говорится в пресс-релизе ФИБА.

ФИБА частично сняла ограничения в отношении россиян

Отмечается, что решение о частичном снятии санкций вступило в силу немедленно. Оно связано с решением Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении спортсменов и команд из России и Беларуси.

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– Российские и белорусские игроки, тренеры, судьи, комиссары и другие официальные лица получили возможность участвовать в соревнованиях ФИБА, – говорится в сообщении.

В то же время российские и белорусские сборные остаются вне соревнований. В настоящее время продолжаются обсуждения по поводу полноценного возвращения сборных всех возрастных категорий.

ФИБА заявила, что будет сотрудничать с МОК, Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF) и другими международными федерациями олимпийских командных видов спорта, чтобы решить логистические и вопросы безопасности, связанные с возможным возвращением команд России и Беларуси.

Речь идет, в частности, о квалификации на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе, а также о международных соревнованиях среди сборных и клубов всех возрастных категорий по баскетболу и баскетболу 3х3.

В последний раз ФИБА пересматривала решение о допуске россиян и белорусов в июле и оставила его без изменений.

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