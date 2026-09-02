Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) частково скасувала обмеження щодо російських та білоруських представників.

Відповідне рішення ухвалив Виконком організації, йдеться у пресрелізі ФІБА.

ФІБА частково зняла обмеження щодо росіян

Зазначається, що рішення про часткове зняття санкцій набуло чинності негайно. Воно пов’язане з рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо спортсменів та команд із Росії та Білорусі.

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– Російські та білоруські гравці, тренери, арбітри, комісари та інші офіційні особи отримали можливість брати участь у змаганнях FIBA, – йдеться у повідомленні.

Водночас російські та білоруські збірні залишаються поза змаганнями. Зараз тривають обговорення щодо повноцінного повернення збірних усіх вікових категорій.

ФІБА заявила, що співпрацюватиме з МОК, Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій (ASOIF) та іншими міжнародними федераціями олімпійських командних видів спорту, щоб вирішити логістичні та безпекові питання, пов’язані з можливим поверненням команд Росії та Білорусі.

Йдеться, зокрема, про кваліфікацію до Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі, а також міжнародні змагання серед збірних і клубів усіх вікових категорій у баскетболі та баскетболі 3х3.

Востаннє ФІБА переглядала рішення щодо допуску росіян та білорусів у липні та залишила його без змін.

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