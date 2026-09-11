Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на абсолютному чемпіонаті світу. Українська легкоатлетка стала найкращою, взявши висоту 1,99 метрів.

Магучіх – переможниця Абсолютного ЧС з легкої атлетики

Сезон у жіночих стрибках у висоту завершився абсолютним чемпіонатом світу, який став останнім міжнародним турніром для спортсменок. Україну в секторі представили Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Змагання розпочалися зі стартової висоти 1,86 м. Юлія Левченко подолала планку з першої спроби, а Ірина Геращенко – з другої. Ярослава Магучіх вирішила пропустити цю висоту.

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На позначці 1,91 м у секторі вже виступали всі заявлені спортсменки. Магучіх із першої спроби взяла планку, тоді як Геращенко знадобилася друга спроба. Левченко не змогла подолати висоту, тричі припустившись помилки, та завершила виступ.

Висоту 1,95 м Ірина Геращенко почала з невдалої спроби. Ярослава Магучіх знову з першого стрибка подолала планку. Геращенко після трьох помилок припинила боротьбу та посіла підсумкове п’яте місце.

За наступну висоту продовжили боротися лише дві спортсменки — Ярослава Магучіх та Нікола Оліслагерс. Українка взяла планку з другої спроби. Представниця Австралії не змогла її подолати, тому завершила світову першість зі “сріблом”.

Абсолютний ЧС. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,99 м.

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,95 м.

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,91 м.

4. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,91 м.

5. Ірина Геращенко (Україна) — 1,91 м.

6. Юлія Левченко (Україна) — 1,86 м.

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