19-летняя украинская спортсменка Нелли Чуканивская, получившая первое в истории Украины золото чемпионата Европы по хайдайвингу, заявила о намерении сменить спортивное гражданство.

В дальнейшем хайдайвер планирует представлять на международной арене Хорватию.

Чемпионка Европы по хайдайвингу Нелли Чуканивская хочет сменить гражданство

Соответствующее видеообращение на хорватском языке было обнародовано на странице Высотные прыжки в воду Украины в Facebook.

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— Моя мечта — однажды выступать за Хорватию. Я хочу строить свое будущее здесь, потому что это мой дом. Из благодарности я хотела бы представлять Хорватию в профессиональном спорте. Украина — моя родина, она навсегда останется в моем сердце. А здесь, в Хорватии, я живу, тренируюсь и вижу свое спортивное будущее, – поделилась Чуканивская.

Чуканивская добавила, что для реализации этого замысла ей необходимо пройти процедуру получения паспортного документа новой страны.

– Если я хочу представлять Хорватию, мне нужно получить хорватское гражданство. Я хотела бы помочь развивать этот профессиональный вид спорта в Хорватии, — подчеркнула Чуканивская.

Напомним, что Нелли Чуканивская родом из города Покров Днепровской области.

После начала полномасштабного российского вторжения Чуканивская выехала в Хорватию, где продолжила тренировочный процесс под руководством украинского наставника Олега Вышиванова.

Источник : Суспільне

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