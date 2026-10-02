19-річна українська спортсменка Неллі Чуканівська, яка здобула перше в історії України золото чемпіонату Європи з хайдайвінгу, заявила про намір змінити спортивне громадянство.

Надалі хайдайверка планує представляти на міжнародній арені Хорватію.

Чемпіонка Європи з хайдайвінгу Неллі Чуканівська хоче змінити громадянство

Відповідне відеозвернення хорватською мовою було оприлюднене на сторінці Висотні стрибки у воду України у Facebook.

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— Моя мрія — одного дня виступати за Хорватію. Я хочу будувати своє майбутнє саме тут, тому що це мій дім. З вдячності я хотіла б представляти Хорватію у професійному спорті. Україна — моя батьківщина, вона назавжди залишиться в моєму серці. А тут, у Хорватії, я живу, тренуюся і бачу своє спортивне майбутнє, — поділилася Чуканівська.

Чуканівська додала, що для втілення цього задуму їй необхідно пройти процедуру отримання паспортного документа нової країни.

— Якщо я хочу представляти Хорватію, мені потрібно отримати хорватське громадянство. Я хотіла б допомогти розвивати цей професійний вид спорту в Хорватії, — наголосила Чуканівська.

Нагадаємо, що Неллі Чуканівська родом із міста Покров Дніпровської області.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Чуканівська виїхала до Хорватії, де продовжила тренувальний процес під керівництвом українського наставника Олега Вишиванова.

Джерело : Суспільне

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