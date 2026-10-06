Діти захисників з центрів RECOVERY вивели гравців на матч Україна – Північна Ірландія
У Трнаві перед матчем Україна – Північна Ірландія в межах групового етапу Ліги націй УЄФА 2026/27 гравців обох збірних на поле вивели 15 дітей українських захисників і захисниць.
Їхні батьки проходили або проходять реабілітацію після поранень у центрах національної мережі RECOVERY.
Діти військових із мережі RECOVERY вивели збірні України та Північної Ірландії на матч у Трнаві
Поїздку для дітей організували Українська асоціація футболу в межах проєкту За руку з мрією та проєкт RECOVERY, заснований Віктором і Оленою Пінчуками для підтримки Сил безпеки й оборони України.
Для багатьох із них це була перша нагода побувати на великому стадіоні та наживо побачити матч збірної України.
День матчу розпочався для дітей та їхніх родин з екскурсії Братиславою. А перед самим поєдинком на малечу чекала зустріч із гравцями національної збірної України.
Кожна дитина отримала іменне джерсі, яке одразу ж одягнули, та м’яч з автографом президента УАФ Андрія Шевченка, на який діти залюбки збирали підписи автографів від футболістів.
Серед учасників заходу була десятирічна Софія Архіпова з Одеси. Дівчинка займається танцями та плаванням, мріє опанувати фортепіано і давно цікавиться футболом, проте на справжньому матчі опинилася вперше.
Її батько Олександр — прикордонник, який після травми плеча відновлюється в RECOVERY на базі санаторію Аркадія.
Ще до гри Софія мала заповітне бажання.
— Я дуже хочу Ярмоленка вивести, дуже-дуже, — поділилася Софія.
Мрія дівчинки здійснилася — вона вийшла на поле, тримаючи за руку капітана збірної Андрія Ярмоленка.
— Моя мрія здійснилася, я виводила Ярмоленка! Я ніколи не була на матчі, дякую за можливість, щоб я була на футболі, — поділилася враженнями дівчинка.
Семирічна Мія Ніколенко приїхала з Вінниці. Її тато Олег служив у ЗСУ з 2023 року і після важкого поранення проходив реабілітацію у вінницькому центрі RECOVERY.
Дівчинка вже має 8 кю з карате та дуже любить футбол, у який її батько грав понад 10 років.
— Ні разу не була на футболі. Мета поїздки — це подивитися, вийти з кимось. Я б хотіла вивести Миколенка, — казала Мія перед грою. На поле дівчинка вийшла разом із гравцем збірної Північної Ірландії Треєм Г’юмом.
Шестирічна Меланія Бондар з Хмельницького приїхала з мамою Ольгою. Її тато Сергій отримав поранення ще у 2015 році та зараз проходить черговий курс відновлення в RECOVERY.
Під час виходу команд Меланія вивела на поле свого однопрізвищника — захисника збірної України Валерія Бондаря.
Після урочистої церемонії діти приєдналися до батьків на трибунах і разом уболівали за українську команду.
Нагадаємо, що соціальний проєкт За руку з мрією реалізується благодійним фондом Фундація УАФ.
Мета ініціативи — підтримка дітей військовослужбовців та соціально вразливих категорій, надання їм можливості виводити гравців на домашні матчі збірної України.
RECOVERY — національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових, заснована Віктором та Оленою Пінчуками. Наразі в Україні безоплатно працюють 20 центрів мережі, де відновлення вже пройшли понад 57 тисяч українських захисників.
Фото: RECOVERY