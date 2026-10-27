Украинский гроссмейстер Василий Иванчук был включен в Зал мировой шахматной славы (World Chess Hall of Fame).

Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат Украины.

Иванчук вошел в Зал мировой шахматной славы

Торжественная церемония включения новых лауреатов в Зал мировой шахматной славы состоялась 24 октября 2026 года в американском городе Сент-Луис.

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Всего в этом году в Зал мировой шахматной славы включили пятерых гроссмейстеров. Помимо Иванчука это также швед Ульф Андерссон, израильский шахматист Борис Гельфанд, грузинка Нана Иоселиани и экс-россиянка Александра Костенюк.

– Украинец Василий Иванчук – один из самых креативных и общепризнанных гроссмейстеров современности – уже десятилетиями входит в мировую элиту. Трижды занимая второе место в мировом рейтинге, Иванчук ближе всего подошел к титулу чемпиона мира в 2002 году, когда после победы в турнире претендентов вышел в финальный матч.

Он одерживал победы на многих сильнейших турнирах мира и помог Украине завоевать золотые медали на шахматных олимпиадах 2004 и 2010 годов, — говорится на сайте Зала мировой шахматной славы.

Василий Иванчук — вице-чемпион мира 2002 года, чемпион мира по блицу (2007) и рапиду (2016), чемпион Европы 2004 года и четырехкратный олимпийский чемпион.

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