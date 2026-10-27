Українського гросмейстера Василя Іванчука включили до Зали світової шахової слави (World Chess Hall of Fame).

Про це повідомила пресслужба Федерації шахів України.

Іванчук увійшов до Зали світової шахової слави

Урочиста церемонія включення нових лауреатів до Зали світової шахової слави відбулася 24 жовтня 2026 року в американському місті Сент-Луїс.

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Всього цьогоріч до Зали світової шахової слави ввели п’ятьох гросмейстерів. Окрім Іванчука це також швед Ульф Андерссон, ізраїльський шахіст Борис Гельфанд, грузинка Нана Іоселіані та ексросіянка Олександра Костенюк.

– Українець Василь Іванчук – один із найкреативніших і загальновизнаних гросмейстерів сучасності — вже десятиліттями входить до світової еліти. Тричі посідаючи друге місце у світовому рейтингу, Іванчук найближче підійшов до титулу чемпіона світу у 2002 році, коли після перемоги в турнірі претендентів вийшов у фінальний матч.

Він здобував перемоги на багатьох найсильніших турнірах світу та допоміг Україні завоювати золоті медалі на шахових олімпіадах 2004 та 2010 років, – йдеться на сайті Зали світової шахової слави.

Василь Іванчук є віцечемпіоном світу 2002 року, чемпіоном світу з бліцу (2007) та рапіду (2016), чемпіоном Європи 2004 року та чотириразовим олімпійським чемпіоном.

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