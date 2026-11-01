Гонщик Mercedes Кими Антонелли завоевал свой первый титул чемпиона Формулы-1.

Это произошло после Гран-при Мексики, где победу одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Антонелли – чемпион Формулы-1 сезона-2026

Кими Антонелли стал самым молодым в истории чемпионом мира по Формуле-1. Чтобы завоевать титул досрочно, ему хватило финишировать третьим на Гран-при Мехико.

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Первым в гонке финишировал Макс Ферстаппен, который опередил поул-ситера Льюиса Хэмилтона из Ferrari.

WHAT. A. MOMENT! #F1 #MexicoGP https://t.co/YvBdmiyMoR — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Для завоевания титула Антонелли достаточно было финишировать девятым в Мексике, независимо от того, на каких местах финишируют его соперники – Хэмилтон и напарник по команде Mercedes Джордж Расселл.

20-летний гонщик стартовал в Мексике с четвертой стартовой позиции. Ферстаппен, выигравший гонку, в квалификации был лишь пятым.

В середине гонки из-за красного флага в связи с аварией Валттери Боттаса соревнование пришлось остановить.

Еще один пилот Ferrari Шарль Леклер финишировал четвертым, выдержав безумное давление в конце гонки со стороны чемпиона Формулы-1 2025 года и гонщика McLaren Ландо Норриса.

Также в зоне очков финишировали Джордж Расселл (Mercedes), Оскар Пиастри (McLaren), Франко Колапинто (Alpine), Лиам Лоусон из Racing Bulls, стартовавший с пит-лейна, и Пьер Гасли (Alpine).

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (630 очков), на втором месте идет Ferrari (504), а замыкает тройку лидеров Red Bull (380). У McLaren, который становился чемпионом в двух предыдущих сезонах, на данный момент 371 очко.

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