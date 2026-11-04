Канада запретит российским спортсменам принимать участие в юношеском чемпионате мира, который начнется в следующем месяце в Альберте, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Об этом заявил премьер-министр Марк Карни, сообщает Bloomberg,

Юношеский ЧМ по хоккею пройдет без россиян

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд вынес решение, согласно которому Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) должна вновь разрешить российским командам участвовать в международных турнирах. Их отстранили от участия после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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Ближайшим крупным турниром, к которому должно быть применено это решение, является юношеский чемпионат мира, который должен начаться в конце декабря в городах Ред-Дир и Эдмонтон.

Такие страны, как Швеция, Норвегия и Латвия, заявили, что будут бойкотировать матчи против России. Во вторник Карни заявил журналистам, что его правительство ни за что не позволит российским игрокам участвовать в соревнованиях.

— Мы откажем. Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную, ужасную войну в Украине и пока она будет продолжаться, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде. Поэтому если вы спрашиваете конкретно о юношеском чемпионате мира, россиян там не будет, – сказал Карни в ответ на вопрос журналиста о визах для российских игроков.

Возможное возвращение российских команд на хоккейные чемпионаты вызвало возмущение европейских союзников Украины.

– Участие России в международных хоккейных соревнованиях было и остается немыслимым, пока продолжается война в Украине, — заявил во вторник Андерс Ларссон, председатель Шведской хоккейной ассоциации.

В начале 2026 года IIHF заявила, что сохраняет запрет на участие в сезоне 2026–2027 годов, сославшись на проблемы безопасности и охраны. Россия подала апелляцию, и решение было передано в трибунал CAS. Коллегия из трех человек заявила, что аргументы IIHF относительно безопасности, защиты и других соображений “не были подкреплены достаточными доказательствами”, и удовлетворила апелляцию России.

После этого решения министр культуры Дании Зения Стампе заявила, что России нет места в международном спорте, пока она продолжает свою неоправданную войну против Украины и использует спорт в качестве политического оружия.

Между тем Германия рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира по хоккею среди мужчин в 2027 году. Об этом заявил глава немецкой федерации хоккея Франк Лутц в эфире телеканала MagentaSport.

В Финляндии город Турку уже заявил, что не будет организовывать ЧМ среди юниоров 2027–2028 годов, если в нем будет участвовать Россия. Министр иностранных дел Элина Валтонен отметила в посте в X, что “если Россия продолжит свою наступательную войну, российским спортсменам не место в Финляндии в следующем году”.

На решение CAS отреагировали и ряд брендов. Шведская сеть магазинов канцелярских товаров AJ, которая спонсирует чемпионат уже почти 40 лет, заявила, что ее логотипы будут удалены, если Россия получит право участвовать в соревнованиях. Также финский производитель шин Nokian Renkaat сообщил, что отказывается от спонсорства ЧМ.

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