Канада не дозволить російським спортсменам взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу, який стартує наступного місяця в Альберті, попри рішення Спортивного арбітражного суду (CAS).

Про це заявив прем’єр-міністр Марк Карні, повідомляє Bloomberg,

Молодіжний ЧС з хокею відбудеться без росіян

Минулого тижня Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення, згідно з яким Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) повинна знову дозволити російським командам брати участь у міжнародних турнірах. Їх було відсторонено від участі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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Найближчим великим турніром, до якого мають застосувати це рішення, є молодіжний чемпіонат світу, який має розпочатися наприкінці грудня в містах Ред-Дір та Едмонтон.

Такі країни, як Швеція, Норвегія та Латвія, заявили, що бойкотуватимуть матчі проти Росії. У вівторок Карні заявив журналістам, що його уряд нізащо не дозволить російським гравцям брати участь у змаганнях.

– Ми відмовимо. Поки Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану, жахливу війну в Україні і доки вона триватиме, жоден із цих спортсменів не виступатиме за свої країни в Канаді. Тож якщо ви запитуєте конкретно про молодіжний чемпіонат світу, росіян там не буде, – сказав Карні у відповідь на запитання журналіста щодо віз для російських гравців.

Можливе повернення російських команд на хокейні чемпіонати викликало обурення європейських союзників України.

– Участь Росії в міжнародних хокейних змаганнях була і залишається немислимою, доки триває війна в Україні, — заявив у вівторок Андерс Ларссон, голова Шведської асоціації хокею. На початку 2026 року IIHF заявила, що зберігає заборону на участь у сезоні 2026–2027 років, посилаючись на проблеми безпеки та охорони. Росія подала апеляцію, і рішення передали трибуналу CAS. Колегія з трьох осіб заявила, що аргументи IIHF щодо безпеки, захисту та інших міркувань “не були підкріплені достатніми доказами”, і задовольнила апеляцію Росії. Після цього рішення міністерка культури Данії Зенія Стампе заявила, що Росії немає місця в міжнародному спорті, доки вона продовжує свою невиправдану війну проти України та використовує спорт як політичну зброю. Тим часом Німеччина розглядає можливість відмови від проведення чемпіонату світу з хокею серед чоловіків 2027 року. Про це заявив глава німецької федерації хокею Франк Лутц в ефірі телеканалу MagentaSport. У Фінляндії місто Турку вже заявило, що не організовуватиме ЧС серед юніорів 2027–2028 років, якщо в ньому братиме участь Росія. Міністр закордонних справ Еліна Валтонен зазначила у дописі в X, що “якщо Росія продовжить свою наступальну війну, російським спортсменам не місце у Фінляндії наступного року”. На рішення CAS відреагували й низка брендів. Шведська мережа магазинів канцелярських товарів AJ, яка спонсорує чемпіонат уже майже 40 років, заявила, що її логотипи будуть видалені, якщо Росія отримає право брати участь у змаганнях. Також фінський виробник шин Nokian Renkaat повідомив, що відмовляється від спонсорства ЧС. Читайте також Збірна України з хокею дізналася, з ким зіграє на ЧС-2027 в еліті: склади груп

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