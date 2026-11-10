Скандал в CAS: двое арбитров, вернувших РФ в международный хоккей, ездили в Москву
- Двое из трёх арбитров CAS, отменивших отстранение российских хоккейных сборных, ранее выступали на конференциях в Москве.
- Джулио Палермо возглавил коллегию CAS менее чем через месяц после участия в Российском международном арбитражном конгрессе.
- В CAS опровергли, что поездка Палермо в Москву могла повлиять на его независимость, и назвали публикации об этом вводящими в заблуждение.
Двое из трех арбитров, возглавлявших коллегию CAS по делу о возвращении российских хоккейных сборных на международную арену, – Джулио Палермо и Исмаил Селим – за несколько недель до назначения выступали на конференции в Москве.
Об этом сообщил швейцарский журналист Томас Ренггли.
Скандал с CAS
30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России против Международной федерации хоккея (IIHF) и отменил отстранение российских сборных от международных турниров. Это дает России шанс принять участие в чемпионате мира 2027 года в Германии.
Основанием для решения стало то, что, по мнению арбитражной коллегии, IIHF не предоставила достаточных доказательств рисков для безопасности, которые оправдывали бы недопуск российских команд.
Решение было принято единогласно тремя арбитрами: итальянцем Джулио Палермо, египтянином Исмаилом Селимом и британцем Марком Говеллом.
Менее чем через две недели после решения CAS швейцарское издание Inside Paradeplatz сообщило, что по крайней мере двое арбитров могли иметь личную заинтересованность в таком вердикте. Причина — их поездка в Москву незадолго до назначения на это дело.
Что известно о поездке в Москву
22 сентября Джулио Палермо выступил в Москве на Российском международном арбитражном конгрессе, организованном Российским институтом современного арбитража.
Итальянский юрист был заявлен в качестве участника дискуссии История арбитража: кто пишет, кто рассказывает, кто верит?
Впоследствии выяснилось, что в прошлом году на конгрессе с таким же названием, состоявшемся 16 мая 2025 года, присутствовал некий Исмаил Селим.
9 октября, менее чем через месяц после выступления в Москве, Палермо возглавил коллегию CAS по делу Федерации хоккея России против IIHF. Слушания состоялись 23 и 26 октября.
Реакция CAS
В CAS заверили, что Палермо поехал в Москву за свой счет и еще до назначения на дело Федерации хоккея России против IIHF, а на тот момент не знал, что будет его рассматривать.
В то же время в суде в Лозанне заявили, что вообще не были осведомлены об этой поездке и “не видят обстоятельств, которые могли бы поставить под сомнение независимость”. Публикации в СМИ на эту тему там назвали “сильно вводящими в заблуждение”.
Сам Палермо на вопрос журналиста швейцарского издания не ответил и переадресовал его в пресс-службу CAS.
По данным источника, после этого решения в отставку ушел один из арбитров CAS, входивший в юридический комитет IIHF. По результатам расследования, его шаг связан с возможным конфликтом интересов Палермо и сомнениями в его беспристрастности.