Двое из трех арбитров, возглавлявших коллегию CAS по делу о возвращении российских хоккейных сборных на международную арену, – Джулио Палермо и Исмаил Селим – за несколько недель до назначения выступали на конференции в Москве.

Об этом сообщил швейцарский журналист Томас Ренггли.

Скандал с CAS

30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России против Международной федерации хоккея (IIHF) и отменил отстранение российских сборных от международных турниров. Это дает России шанс принять участие в чемпионате мира 2027 года в Германии.

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Основанием для решения стало то, что, по мнению арбитражной коллегии, IIHF не предоставила достаточных доказательств рисков для безопасности, которые оправдывали бы недопуск российских команд.

Решение было принято единогласно тремя арбитрами: итальянцем Джулио Палермо, египтянином Исмаилом Селимом и британцем Марком Говеллом.

Менее чем через две недели после решения CAS швейцарское издание Inside Paradeplatz сообщило, что по крайней мере двое арбитров могли иметь личную заинтересованность в таком вердикте. Причина — их поездка в Москву незадолго до назначения на это дело.

Что известно о поездке в Москву

22 сентября Джулио Палермо выступил в Москве на Российском международном арбитражном конгрессе, организованном Российским институтом современного арбитража.

Итальянский юрист был заявлен в качестве участника дискуссии История арбитража: кто пишет, кто рассказывает, кто верит?