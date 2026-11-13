Українська фридайверка Катерина Садурська стала першою жінкою в історії, яка досягла глибини 90 метрів без кисню, ласт та будь-якого спорядження.

Спортсменка лише на одному вдиху подолала дистанцію, встановивши новий світовий рекорд у найскладнішій дисципліні (CNF).

Садурська встановила новий рекорд

Рекорд Садурської зафіксували на міжнародних змаганнях AIDA Blue Element November 2026 (Домініка, Карибський басейн).

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Занурення відбувалося на одному вдиху та без будь-якого додаткового спорядження. На цій глибині тиск води сягає десять атмосфер, а пульс спортсменки сповільнюється до 20 ударів на хвилину.

Попередній найкращий результат серед жінок належав самій Садурській, а найближча суперниця у світі має результат 79 метрів (відрив українки становить 11 метрів).

Зазначимо, що позначку у 90 метрів без ласт за всю історію цього виду спорту підкорили лише шестеро чоловіків.

Через відсутність умов для глибоководних занурень в Україні під час війни, спортсменка вже кілька років поспіль живе в режимі постійних переїздів, змінюючи країни практично щомісяця.

– Повномасштабна війна стала для мене тригером виходити на міжнародні змагання і ставити спорт у пріоритет. Моя спроба сьогодні – це нагадування світу про незламність і непереможну силу українського народу, який продовжує битися до кінця і не здається ні під безперестанним вогнем, ні в умовах суцільної відсутності води, тепла, світла та комунікацій, Є сказала Садурська.

Новий світовий рекорд спортсменка присвятила українським захисникам: Це нагадування світу, що ми не здаємося.

Для Садурської це десятий світовий рекорд у дисципліні CNF за останні чотири роки. Із 2023 року, коли вона встановила свій перший рекорд (73 метри), спортсменка покращила результат на 17 метрів.

Катерина Садурська – українська спортсменка, учасниця Олімпійських ігор 2016 року (синхронне плавання), 11-разова чемпіонка світу та десятиразова рекордсменка світу з фридайвінгу.

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