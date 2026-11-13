В Черновцах заработал 19-й центр ментального здоровья всеукраинской сети Повернення, основанной Виктором и Еленой Пинчуками.

Ежегодно около 4 тыс. военных, ветеранов и членов их семей смогут получать здесь бесплатную профессиональную психологическую и психиатрическую помощь.

В Черновцах заработал новый центр Повернення

Проект Повернення – пример эффективного партнерства частного сектора и государства: благотворители создают современные безбарьерные центры на базе государственных и коммунальных медучреждений. В частности, в Черновцах с помощью средств проекта провели капитальный ремонт помещений и обустроили пространство в соответствии с потребностями пациентов.

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— Потребность в качественной психологической и психиатрической помощи будет расти много лет. Поэтому для нас главное, чтобы каждый защитник и каждая защитница, а также их семьи знали, куда обратиться за помощью, и могли получить ее вовремя, бесплатно и рядом с домом. Особое внимание мы уделяем подготовке специалистов центров Повернення, создаем возможности для обучения и международного обмена опытом, чтобы они могли применять современные и эффективные подходы, работать со сложными случаями и оказывать помощь с учетом индивидуальных потребностей каждого человека, — отметила руководительница проекта Повернення Светлана Гриценко.

Как обустроен центр в Черновцах

В новом заведении оборудованы четыре кабинета для индивидуальных консультаций, комната групповой терапии, двухместная палата дневного пребывания, манипуляционный кабинет, ординаторская и рецепция с зоной ожидания.

Пространство полностью адаптировано для нужд людей с инвалидностью: предусмотрены широкие дверные проемы, отсутствие порогов, антискользящее напольное покрытие и инклюзивные санузлы.

Для психологического восстановления здесь установили современную систему управления стрессом Shiftwave System. Кроме того, центр обеспечили материалами для арт-терапии, психологическими играми, средствами сенсорной стимуляции и профессиональной библиотекой на 40 книг.

Команда специалистов и методы работы

С посетителями работает мультидисциплинарная команда, в которую входят психиатры, психологи и медсестры. При необходимости к работе также привлекают социального работника и специалиста по сопровождению ветеранов.

— Для нас важно, чтобы человек получал не просто отдельную консультацию, а комплексную помощь, учитывающую его состояние, потребности и жизненные обстоятельства. Военные, ветераны, родные имеют разный опыт, и то, что помогает одному человеку, не всегда подходит другому. Именно поэтому мы работаем индивидуально, привлекаем специалистов разных специальностей и вместе с пациентом определяем дальнейшие шаги. Важно не только облегчить симптомы, но и помочь человеку постепенно вернуть чувство стабильности и уверенности в повседневной жизни, — отметила заведующая центром ментального здоровья Повернення в Черновцах Татьяна Анищенко.

Специалисты заведения работают с последствиями стресса, ПТСР, тревожными и депрессивными расстройствами, психосоматическими проявлениями и трудностями адаптации. В работе применяются методы с доказанной эффективностью: когнитивно-поведенческая терапия, EMDR, травмофокусированная и нарративно-экспозиционная терапия.

Пациентам доступны индивидуальные, семейные и групповые сессии, кризисное консультирование, а при необходимости медикаментозная поддержка. Получить помощь можно как амбулаторно, так и по месту жительства.

Масштабы сети и контакты в Черновцах

На сегодня всеукраинская сеть Повернення объединяет уже 19 центров в разных уголках Украины: в Киеве и Киевской области, Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Кременчуге, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах, Чернигове, а также на базе одного из медицинских учреждений Национальной гвардии Украины.

Первый этап проекта предполагает открытие не менее 25 таких центров. Это позволит ежегодно оказывать безвозмездную помощь более 100 тыс. военных, ветеранов и членов их семей.

Контакты центра Повернення в Черновцах:

Адрес: г. Черновцы, ул. Фастовская, 20

г. Черновцы, ул. Фастовская, 20 Телефон: +38 099 050 87 88

+38 099 050 87 88 Электронная почта: chernivtsi@povernennya.org

Фото: Центр ментального здоровья Повернення

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