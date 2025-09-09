Вместе с Джонсоном и Блантом: Усик на кинофестивале в Торонто представил фильм
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик вместе с женой Екатериной посетили 50-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF).
На фестивале состоялся показ фильма Smashing Machine (Крушащая машина), в котором украинец сыграл бойца смешанных единоборств Игоря Вовчанчина.
Усик на кинофестивале в Торонто
На кинофестивале в Венеции режиссер фильма Smashing Machine Бенни Сафди получил Серебряного льва.
А ведущие кинокритики пророчат Дуэйну Джонсону, сыгравшему американского бойца Марка Керра, номинацию на кинопремию Оскар.
В Торонто Александр Усик позировал перед показом картины вместе со съемочной группой, в которую вошла номинантка на Оскар за фильм Оппенгеймер Эмили Блант.
Кадрами с показа на кинофестивале в Торонто поделилась Екатерина Усик.
Кроме Усика в картине задействованы также американский боец ММА Райан Бейдер и экс-представитель ММА, а ныне актер Бас Руттен. Издание Variety пишет, что это придало фильму аутентичности.
Мировая премьера фильма Smashing Machine запланирована на 3 октября.