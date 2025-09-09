Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик разом із дружиною Катериною відвідав 50-й Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF).

На фестивалі відбувся показ стрічки Smashing Machine (Незламний), в якому українець зіграв бійця змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина.

Усик на кінофестивалі у Торонто

На кінофестивалі у Венеції режисер стрічки Smashing Machine Бенні Сафді отримав Срібного лева.

Зараз дивляться

А провідні кінокритики пророчать Двейну Джонсону, який зіграв американського бійця Марка Керра, номінацію на кінопремію Оскар.

У Торонто Олександр Усик позував перед показом картини разом зі знімальною групою, до якої увійшла номінантка на Оскар за фільм Оппенгеймер Емілі Блант.

Кадрами з показу на кінофестивалі у Торонто поділилася Катерина Усик.

View this post on Instagram A post shared by Катерина Усик (@usyk_kate1505)

Окрім Усика в картині задіяні також американський боєць ММА Раян Бейдер та експредставник ММА, а нині актор Бас Руттен. Видання Variety пише, що це додало фільму автентичності.

Світова прем’єра фільму Smashing Machine запланована на 3 жовтня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.