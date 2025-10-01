Американский актер Дуэйн Джонсон рассказал о спаррингах с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком во время съемок фильма Крушащая машина (Smashing Machine).

Об этом он сказал в интервью изданию talkSPORT.

Дуэйн Джонсон о спарринге с Усиком

– Когда я впервые встретился с Усиком, мы полностью прошли всю сцену боя. Я понял, что это опасный парень. Усик может быть немного обманчивым, судя по его внешности. Но когда он оказывается на ринге, эта обманчивость становится реальностью.

Это заметно в его скорости и корпусе. Тогда мы начали спарринговать. Несколько джебов, и он такой быстрый, и ты понимаешь, что если один из этих ударов пройдет – я окажусь в больнице, – сказал Джонсон.

В картине Дуэйн Джонсон, известный как Скала, сыграл вместе с номинанткой на премию Оскар Эмили Блант. Лента рассказывает о бойце ММА Марке Керре и его бывшей жене Дон Стейплс.

В съемках фильма принял участие и Александр Усик, сыграв украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина.

Премьера Крушащей машины состоялась на Венецианском кинофестивале. Режиссером ленты выступил Бенни Сафди. Мировой прокат картины стартует 3 октября. В Украине на больших экранах фильм будут показывать с 9 октября.

