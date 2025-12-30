Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик відреагував на ДТП у Нігерії за участю ексчемпіона Ентоні Джошуа. Унаслідок аварії загинуло двоє тренерів із команди британця.

Усик опублікував у сториз в Instagram допис, в якому висловив співчування родинам загиблих та побажав одужання Джошуа.

Усик відреагував на ДТП з Джошуа

– Це неймовірна втрата. Сіна та Латц були двома неймовірними людьми, які були не лише частиною команди Джошуа, а також його друзями. Мої щирі співчуття їхнім сім’ям, близьким та всім, хто їх знав. Ентоні, бажаю тобі якнайшвидшого одужання. Тримайся, чемпіоне, — написав Усик.

ДТП у Нігерії за участі Джошуа

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа потрапив в автомобільну аварію у Нігерії.

ДТП сталася на головній магістралі, яка з’єднує штат Огун з Лагосом, економічною столицею країни, приблизно об 11 ранку за місцевим часом. Нігерія є батьківщиною батьків Джошуа.

За попередніми даними, автомобіль марки Lexus, в якому перебував боксер та його друзі, перевищив швидкість, втратив контроль під час маневру обгону та врізався у нерухому вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги.

Поліція штату Огун підтвердила загибель двох чоловіків, які перебували на передніх сидіннях авто. Обидва виявилися членами команди Джошуа.

