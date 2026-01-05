Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил, что вернется в бокс в 2026 году.

Об этом он заявил в своем посте в соцсети Instagram.

Тайсон Фьюри вернется на ринг

37-летний Тайсон Фьюри в последний раз дрался в декабре 2024 года, когда во второй раз проиграл бой чемпиону мира Александру Усику. После этого британец заявил, что завершает карьеру.

Сейчас смотрят

Слухи о возвращении Фьюри усилились в последние недели после того, как он опубликовал видео, где тренируется в Таиланде вместе с южноафриканским боксером Кевином Лереной.

А накануне Фьюри сделал пост в Instagram, заявив, что вернулся.

– 2026 – мой год. Я вернулся. Исчез на некоторое время, но теперь снова в игре. Мне 37 – и я все еще дерусь. Нет лучшей работы, чем бить мужчин по лицу и получать за это деньги, – заявил Тайсон.

View this post on Instagram A post shared by Tyson Fury (@tysonfury)

Возвращение Фьюри на ринг было ожидаемым. Его последнее завершение карьеры в прошлом году было воспринято скептически. Ранее он уже объявлял о завершении карьеры после победы над Диллианом Уайтом на Уэмбли в апреле 2022 года, но вернулся через шесть месяцев.

Промоутер Queensberry Фрэнк Уоррен заявлял, что ожидает возвращения Фьюри на ринг. По данным СМИ, саудовский магнат Турки Аль-Шейх планировал, что Фьюри и его Энтони Джошуа проведут отдельные поединки в начале 2026 года, а затем встретятся в конце года.

Джошуа после победы над Джейком Полом в декабре заявил, что готов сразиться с Фьюри. Но теперь эти планы под вопросом после того, как Джошуа получил травму в автокатастрофе в Нигерии, в которой погибли двое его близких друзей.