2026 – мій рік: Тайсон Ф’юрі оголосив про повернення в бокс
- Тайсон Ф’юрі заявив у соцмережах, що повертається до боксу у 2026 році.
- Британець завершував кар’єру після поразок від Олександра Усика, але знову змінив рішення.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі оголосив, що повернеться до боксу в 2026 році.
Про це він заявив у своєму дописі у соцмережі Instagram.
Тайсон Ф’юрі повернеться на ринг
37-річний Тайсон Ф’юрі востаннє бився в грудні 2024 року, коли вдруге програв бій чемпіону світу Олександру Усику. Після цього британець заявив, що завершує кар’єру.
Чутки про повернення Ф’юрі посилилися в останні тижні після того, як він опублікував відео, де тренується в Таїланді разом з південноафриканським боксером Кевіном Лереною.
А напередодні Ф’юрі зробив допис в Instagram, заявиши, що повернувся.
– 2026 — мій рік. Я повернувся. Зникав ненадовго, але тепер знову в грі. Мені 37 — і я все ще б’юся. Немає кращої роботи, ніж бити чоловіків по обличчю й отримувати за це гроші, – заявив Тайсон.
View this post on Instagram
Повернення Ф’юрі на ринг було очікуваним. Його останнє завершення кар’єри минулого року було сприйняте скептично. Раніше він вже оголошував про завершення кар’єри після перемоги над Ділліаном Вайтом на Вемблі в квітні 2022 року, але повернувся через шість місяців.
Промоутер Queensberry Френк Воррен заявляв, що очікує на повернення Ф’юрі на ринг. За даними ЗМІ, саудівський магнат Туркі Аль-Шейх планував, що Ф’юрі та його Ентоні Джошуа проведуть окремі поєдинки на початку 2026 року, а потім зустрінуться в кінці року.
Джошуа після перемоги над Джейком Полом у грудні заявив, що готовий битися з Ф’юрі. Але тепер ці плани під питанням після того, як Джошуа травмувався в автокатастрофі в Нігерії, в якій загинули двоє його близьких друзів.