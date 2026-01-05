Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі оголосив, що повернеться до боксу в 2026 році.

Про це він заявив у своєму дописі у соцмережі Instagram.

Тайсон Ф’юрі повернеться на ринг

37-річний Тайсон Ф’юрі востаннє бився в грудні 2024 року, коли вдруге програв бій чемпіону світу Олександру Усику. Після цього британець заявив, що завершує кар’єру.

Зараз дивляться

Чутки про повернення Ф’юрі посилилися в останні тижні після того, як він опублікував відео, де тренується в Таїланді разом з південноафриканським боксером Кевіном Лереною.

А напередодні Ф’юрі зробив допис в Instagram, заявиши, що повернувся.

– 2026 — мій рік. Я повернувся. Зникав ненадовго, але тепер знову в грі. Мені 37 — і я все ще б’юся. Немає кращої роботи, ніж бити чоловіків по обличчю й отримувати за це гроші, – заявив Тайсон.

View this post on Instagram A post shared by Tyson Fury (@tysonfury)

Повернення Ф’юрі на ринг було очікуваним. Його останнє завершення кар’єри минулого року було сприйняте скептично. Раніше він вже оголошував про завершення кар’єри після перемоги над Ділліаном Вайтом на Вемблі в квітні 2022 року, але повернувся через шість місяців.

Промоутер Queensberry Френк Воррен заявляв, що очікує на повернення Ф’юрі на ринг. За даними ЗМІ, саудівський магнат Туркі Аль-Шейх планував, що Ф’юрі та його Ентоні Джошуа проведуть окремі поєдинки на початку 2026 року, а потім зустрінуться в кінці року.

Джошуа після перемоги над Джейком Полом у грудні заявив, що готовий битися з Ф’юрі. Але тепер ці плани під питанням після того, як Джошуа травмувався в автокатастрофі в Нігерії, в якій загинули двоє його близьких друзів.