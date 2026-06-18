Атакован железнодорожный мост через Северо-Крымский канал во временно оккупированном полуострове — там вспыхнул масштабный пожар, который виден из космоса.

Атака на железнодорожный мост в Крыму

Украинские военные ударили по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного на ВОТ АР Крым, сообщил Генштаб ВСУ.

Он используется для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационных войск. Мост находится возле села Раздольное Советского района.

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Ранее мониторинговый канал Крымский ветер сообщал, что после атаки на железнодорожный мост через Северо-Крымский канал возник пожар, было слышно около 20 взрывов.

– Это очень важный мост на железнодорожной ветке Керчь – Джанкой. Движение грузовых и пассажирских поездов будет полностью парализовано. Из России через Керченский мост поезда смогут дойти разве что до узловой станции Владиславовка или Феодосии, — пишет паблик.

При этом, как пишет Крымский ветер, пожар фиксируется и на участке железной дороги рядом с мостом возле станции Владиславовка Кировского района Крыма.

Также был атакован “горбатый” мост, расположенный рядом, возле села Раздольное Советского района.

В настоящее время степень повреждений уточняется.

Также под атакой были автомобильные мосты через пролив Промоина на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Напомним, 7 июня и 9 июня беспилотники атаковали мост в Чонгаре в Крыму. Было повреждено мостовое полотно, движение переправой перекрывали.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Чонгарский мост уничтожен.

Также под Армянском ВСУ поразили колонну из около 50 грузовиков РФ с горючим и боеприпасами. Именно этим участком, поскольку ранее был атакован Чонгарский мост, оккупанты и организовали логистику.

Командующий Силами беспилотных систем майор Роберт (Мадяр) Бровди заявлял, что СБС ВСУ готовят кампанию по полной логистической изоляции оккупированного Крыма от России.

ISW фиксирует так называемый каскадный эффект от ударов Украины по логистике РФ в направлении Крыма. Аналитики подчеркивают, что удары могут усложнить подготовку России к новым наступательным операциям.

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