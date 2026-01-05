Украинский тренер Егор Голуб рассказал о сотрудничестве с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа, которого готовил к бою с Джейком Полом.

Об этом он сказал в интервью Sport Express.

Егор Голуб о работе с Джошуа

Украинский специалист рассказал, как выглядела его работа в тренировочном лагере Энтони Джошуа.

Сейчас смотрят

– Это механизм. Есть тренер по боксу – я отвечаю за бокс. Есть тренер по ОФП – он отвечает за свое направление. Есть массажист, реабилитолог, врач, ассистент. Все это – один механизм. Реально я занимаюсь с ним боксом, – рассказал он.

Что касается самой работы, Голуб признался, что сотрудничество с Энтони Джошуа держалось в секрете, но “все, кто должен был знать, знали”.

– Энтони очень приятный, трудолюбивый и дисциплинированный человек, хочет учиться, с уважением относится ко всему тренерскому составу. Ему интересно. Было трудно, но интересно. Мы переписывались с ним вчера, скоро увидимся. Он джентльмен. Но все это знают, все это видят и понимают. Воспитанный, приятный человек, – сказал Егор о британце.

В то же время, он признал, что работать легко не было, ведь это большая ответственность.

– Не скажу, что это легко. Это большая ответственность. Каждый бой – независимо от соперника. В боксе каждый может ударить и каждый может пропустить. Поэтому, конечно, это ответственность. Это не про “вау, класс, я тренер Энтони Джошуа”. Это про работу, – добавил он.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря в Майами Энтони Джошуа нокаутировал блогера-боксера Джейка Пола. Бой досрочно завершился в шестом раунде.