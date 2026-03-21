Хижняк с победой нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
- Олимпийский чемпион Александр Хижняк нокаутировал Вильмера Барона в первом раунде.
- Поединок состоялся в Equides Club под Киевом под эгидой Usyk 17 Promotions.
Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк одержал первую победу на профессиональном ринге.
Это произошло в рамках боксерского вечера, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.
Хижняк одержал первую победу в профи
Соперником 30-летнего украинца был колумбиец Вильмер Барон, которого Хижняк нокаутировал в первом раунде.
Александр дважды отправил соперника в нокдаун. После второго соперник не поднялся.
Сам поединок состоялся в гостиничном комплексе Equides Club в селе Линики под Киевом.
Для колумбийца это 14-е поражение в профессиональном боксе. Всего соперник Хижняка одержал восемь побед, из которых шесть нокаутом, а еще один поединок с его участием завершился ничьей.
Напомним, Александр Хижняк является олимпийским чемпионом – золото он завоевал на Играх-2024 в Париже. На Олимпиаде-2020 в Токио он завоевал серебро, а в 2017 году стал чемпионом мира среди любителей.