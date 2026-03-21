Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк одержал первую победу на профессиональном ринге.

Это произошло в рамках боксерского вечера, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.

Соперником 30-летнего украинца был колумбиец Вильмер Барон, которого Хижняк нокаутировал в первом раунде.

Александр дважды отправил соперника в нокдаун. После второго соперник не поднялся.

Сам поединок состоялся в гостиничном комплексе Equides Club в селе Линики под Киевом.

Для колумбийца это 14-е поражение в профессиональном боксе. Всего соперник Хижняка одержал восемь побед, из которых шесть нокаутом, а еще один поединок с его участием завершился ничьей.

Напомним, Александр Хижняк является олимпийским чемпионом – золото он завоевал на Играх-2024 в Париже. На Олимпиаде-2020 в Токио он завоевал серебро, а в 2017 году стал чемпионом мира среди любителей.

