Олімпійський чемпіон із боксу Олександр Хижняк здобув першу перемогу на професійному ринзі.

Це сталося у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.

Суперником 30-річного українця був колумбієць Вільмер Барон, якого Хижняк нокаутував у першому раунді.

Олександр двічі відправив суперника в нокдаун. Після другого суперник не підвівся.

Сам поєдинок відбувся в готельному комплексі Equides Club у селі Ліники біля Києва.

Для колумбіця це 14-та поразка у професійному боксі. Загалом суперник Хижняка здобув вісім перемог, з яких шість ноукатуом, а ще раз поєдинок за його участі завершився нічиєю.

Нагадаємо, Олександр Хижняк є олімпійським чемпіоном – золото він виборов на Іграх-2024 у Парижі. На Олімпіаді-2020 у Токіо він здобув срібло, а у 2017 році став чемпіоном світу серед аматорів.

