Британский профессиональный боксер, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super, IBO и WBO Энтони Джошуа встретился с украинскими военными.

Об этом сообщает Boxing King Media, опубликовав соответствующую видеозапись.

Джошуа встретился с украинскими военными

На кадрах можно увидеть, как Энтони Джошуа встретился с украинскими военными и пожал им руки.

В то же время Александр Усик показал Энтони Джошуа мемориал в Киеве на Майдане Независимости, посвященный украинским защитникам, погибшим в результате полномасштабной войны с Россией.

20 марта стало известно, что чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик приехал вместе с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа в Киев.

По словам украинского спортсмена, он уже успел провести британскому боксеру экскурсию по столице и угостить его традиционными блюдами.

Кроме того, Александр Усик рассказывал Энтони Джошуа об украинской культуре.

Читайте также
Украинец Олег Дорощук завоевал историческое “золото” ЧМ по прыжкам в высоту
Олег Дорощук стал чемпионом мира по прыжкам в высоту: историческое золото в Торуни

