Британский профессиональный боксер, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super, IBO и WBO Энтони Джошуа встретился с украинскими военными.

Об этом сообщает Boxing King Media, опубликовав соответствующую видеозапись.

На кадрах можно увидеть, как Энтони Джошуа встретился с украинскими военными и пожал им руки.

USYK & ANTHONY JOSHUA ARRIVE IN UKRAINE FOR THE BIG FIGHT NIGHT A genuine friendship that began in the ring, Oleksandr invites AJ to his homeland and the British star obliges. Keep an eye on our channels for all the behind scenes content from fight week over here in Kiev,… pic.twitter.com/UzIxGVM054 — Boxing King Media (@boxingkingmedia) March 20, 2026

В то же время Александр Усик показал Энтони Джошуа мемориал в Киеве на Майдане Независимости, посвященный украинским защитникам, погибшим в результате полномасштабной войны с Россией.

20 марта стало известно, что чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик приехал вместе с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа в Киев.

По словам украинского спортсмена, он уже успел провести британскому боксеру экскурсию по столице и угостить его традиционными блюдами.

Кроме того, Александр Усик рассказывал Энтони Джошуа об украинской культуре.

