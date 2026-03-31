Когда-нибудь нам повезет сыграть вместе: Шевченко встретился с Усиком и Джошуа
Чемпион WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко и экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
В своем Telegram-канале боксер поделился совместным фото, на котором он запечатлен вместе с Шевченко и Джошуа.
Шевченко приехал в лагерь Усика
– Мы с Энтони были рады встретиться и пообщаться с легендой украинского футбола Андреем Шевченко. И кто знает… возможно, когда-нибудь нам посчастливится сыграть вместе на настоящем футбольном поле, – написал Усик.
Александр Усик продолжает подготовку к бою против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Всемирный боксерский совет (WBC) дал разрешение на добровольную защиту пояса украинцем.
Недавно Энтони Джошуа впервые посетил Украину, прибыв вместе с Александром Усиком.
Британский боксер посетил несколько знаковых мест в Украине, в частности мемориал погибшим защитникам Украины, где почтил память солдат, отдавших жизнь во время полномасштабного вторжения России.
Также Джошуа вместе с Усиком посетил вечер бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions.