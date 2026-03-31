Чемпіон WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з президентом президентом УАФ Андрієм Шевченком та ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

У своєму Telegram-каналі боксер поділився спільним фото, де він з Шевченком та Джошуа.

Шевченко приїхав у табір Усика

– Ми з Ентоні були раді зустрітися і поспілкуватися з легендою українського футболу Андрієм Шевченком. І хто знає… можливо, коли-небудь нам пощастить зіграти разом на справжньому футбольному полі, – написав Усик.

Олександр Усик продовжує підготовку до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Всесвітня боксерська рада (WBC) дала дозвіл на добровільний захист поясу українцем.

Нещодавно Ентоні Джошуа вперше відвідав Україну, прибувши разом з Олександром Усиком.

Британський боксер відвідав кілька знакових місць в Україні, зокрема меморіал загиблим захисникам України, де вшанував пам’ять солдатів, які віддали життя під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також Джошуа разом з Усиком відвідав вечір боксу Rising Stars від Usyk 17 Promotions.

