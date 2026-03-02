Всемирный боксерский совет (WBC) дал разрешение на добровольную защиту пояса украинцем Александром Усиком против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Соответствующее заявление организация обнародовала в своих социальных сетях.

Усик проведет добровольную защиту титула

Александр Усик, обладатель поясов по версиям WBC, WBA и IBF, выйдет на ринг 23 мая 2026 года. Его оппонентом станет нидерландский кикбоксер Рико Верхувен. Бой примет Египет – поединок проведут на фоне знаменитых пирамид Гизы.

Сначала в WBC опровергли заявление о том, что поединок между Усиком и Верхувеном будет титульным.

– После тщательного рассмотрения Совет руководителей WBC принял решение о санкционировании добровольной защиты титула чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Александра Усика против легендарного чемпиона по кикбоксингу Рико Верхувена, – говорится в заявлении.

Отмечается, что во время 63-й ежегодной конференции в Бангкоке WBC предоставила чемпиону Усику разрешение на добровольную защиту титула.

Впоследствии организация получила петицию о санкционировании поединка Усика против Верхувена как добровольной защиты чемпионского пояса.

В декабре WBC уже одобрила другую добровольную защиту титула для Усика – тогда его потенциальным соперником рассматривался Деонтей Уайлдер. Однако сторонам не удалось договориться, и в итоге американец проведет бой против Дерека Чисоры.

Таким образом, поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном состоится 23 мая 2026 года, а на кону будет стоять пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

