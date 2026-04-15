Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели битву поглядів перед чемпіонським поєдинком 23 травня.

Подія відбулася у Лондоні та сталася після пресконференції, присвяченій майбутньому поєдинку.

Битва поглядів тривала майже дві хвилини. Її перервав промоутер , перш ніж боксерів перервав промоутер нідерландця Едді Гірн.

Undisputed vs. Undisputed Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven face-off #UsykRico | Glory In Giza | May 23 | @RingMagazine pic.twitter.com/DFQMhPnfQi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 14, 2026

Під час пресконференції українець також відповів, чому вирішив провести бій з Верховеном, який досі провів лише один бій у професійному боксі.

– Багато людей запитують: чому ти б’єшся не проти боксера? (Верховен, – Ред.) – чудовий хлопець. Він небезпечний. Одного разу хочу зробити те, що хочу я, а не те, що потрібно. Багато разів я робив те, що потрібно. Інші казали мені: маєш боксувати так чи так. Я відповідав: добре, добре. Тепер я роблю те, що потрібно мені, – заявив Усик.

Усик та Верховен проведуть бій 23 травня в Єгипті на тлі Пірамід Гізи. Цей поєдинок буде добровільним захистом титулу WBC українцем.

Нагадаємо, у грудні WBC уже схвалювала інший добровільний захист титулу для Усика – тоді його потенційним суперником розглядався Деонтей Вайлдер. Проте сторонам не вдалося домовитися.

