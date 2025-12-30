Когда может состояться бой Усик – Уайлдер: менеджер украинца раскрыл детали
- Команда Усика ведет переговоры о контракте на несколько боев и рассматривает США как место проведения следующего поединка.
- Менеджер заявил, что Усик имеет как минимум два года карьеры и не планирует завершать выступления.
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по боксу Александра Усика, назвал примерные даты следующего поединка украинского боксера.
Об этом он рассказал в комментарии изданию The National.
Когда следующий бой Усика
Усик прекратил сотрудничество с Riyadh Season и ведет переговоры с промоутером в Соединенных Штатах о новом контракте на несколько боев. Александр ранее заявлял, что хочет драться с Деонтеем Уайлдером.
Эгис Климас заявил, что следующий поединок украинца может состояться весной в США. По его словам, Усик имеет еще “как минимум два года”. Менеджер убежден, что Александру “еще не время вешать перчатки на гвоздь”.
– Вполне вероятно, (мы увидим бой Усик – Уайлдер, – Ред.). Сейчас мы работаем над этим и над соглашением на несколько боев для Александра. Как только мы это подтвердим, сразу начнем. И некоторые переговоры с командой Уайлдера уже ведутся. Мы рассматриваем Лас-Вегас или Лос-Анджелес и даты в конце апреля – начале мая, – сказал Климас.
Напомним, 19 июля на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.
В ноябре Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что Усик отказался от чемпионского пояса. Это означает, что Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.