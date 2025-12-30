Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по боксу Александра Усика, назвал примерные даты следующего поединка украинского боксера.

Когда следующий бой Усика

Усик прекратил сотрудничество с Riyadh Season и ведет переговоры с промоутером в Соединенных Штатах о новом контракте на несколько боев. Александр ранее заявлял, что хочет драться с Деонтеем Уайлдером.

Эгис Климас заявил, что следующий поединок украинца может состояться весной в США. По его словам, Усик имеет еще “как минимум два года”. Менеджер убежден, что Александру “еще не время вешать перчатки на гвоздь”.

– Вполне вероятно, (мы увидим бой Усик – Уайлдер, – Ред.). Сейчас мы работаем над этим и над соглашением на несколько боев для Александра. Как только мы это подтвердим, сразу начнем. И некоторые переговоры с командой Уайлдера уже ведутся. Мы рассматриваем Лас-Вегас или Лос-Анджелес и даты в конце апреля – начале мая, – сказал Климас.

Напомним, 19 июля на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.

В ноябре Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что Усик отказался от чемпионского пояса. Это означает, что Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

