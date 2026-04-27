В турецком Трабзоне состоялся бой за титул UBO между россиянином Сергеем Гороховым и турецким боксером Эмирханом Калканом.

Поединок завершился массовой дракой, в которой пострадали россиянин и его команда.

Конфликт между командами Калкана и Горохова начался еще во время поединка и не утих даже после того, как боксеры разошлись по своим углам.

Сейчас смотрят

После того как Горохов нокаутировал Эмирхана, он начал эмоционально праздновать победу на ринге.

Когда же российский боксер подошел, чтобы выразить уважение сопернику после боя, один из членов команды Калкана оттолкнул его. Это мгновенно спровоцировало стычку между сторонами, которая быстро переросла в массовую драку.

Trabzon’da düzenlenen boks maçında ortalık karıştı. Türk ve Rus boksör arasında oynanan karşılaşmada seyirciler ringe girerek sporcuları dövdü. pic.twitter.com/pzXjRLfSTq — TV100 (@tv100) April 26, 2026

Несмотря на попытки официальных лиц остановить беспорядки, ситуация только обострилась. На ринг ворвались зрители, которые все вместе набросились на российского боксера.

Команду Горохова начали закидывать пластиковыми стульями, а также бить руками и ногами, превратив стычку в хаос.

Стычку удалось остановить после вмешательства частной охраны и представителей службы безопасности.

Из-за инцидента победителя поединка так и не объявили официально, а по факту событий было начато расследование.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.