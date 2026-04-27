У турецькому Трабзоні відбувся бій за титул UBO між росіянином Сергієм Гороховим та турецьким боксером Емірханом Калканом.

Поєдинок завершився масовою бійкою, в якій дісталося росіянину та його команді.

У Туреччині побили російського боксера і його команду

Конфлікт між командами Калкана та Горохова почався ще під час поєдинку й не вщух навіть після того, як боксери розійшлися у свої кути.

Після того як Горохов нокаутував Емірхана, він почав емоційно святкувати перемогу на рингу.

Trabzon’da düzenlenen boks maçında ortalık karıştı. Türk ve Rus boksör arasında oynanan karşılaşmada seyirciler ringe girerek sporcuları dövdü. pic.twitter.com/pzXjRLfSTq — TV100 (@tv100) April 26, 2026

Коли ж російський боксер підійшов, аби висловити повагу супернику після бою, один із членів команди Калкана відштовхнув його. Це миттєво спровокувало сутичку між сторонами, яка швидко переросла у масову бійку.

Попри на спроби офіційних осіб зупинити безлад, події лише загострилися. На ринг прорвалися глядачі, які гуртом накинулися на російського боксера.

Команду Горохова почали закидати пластиковими стільцями, а також бити руками й ногами, перетворивши сутичку на хаос.

Сутичку вдалося зупинити після втручання приватної охорони та представників служби безпеки.

Через інцидент переможця поєдинку так і не оголосили офіційно, а за фактом подій було розпочато розслідування.

