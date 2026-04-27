У турецькому Трабзоні відбувся бій за титул UBO між росіянином Сергієм Гороховим та турецьким боксером Емірханом Калканом.

Поєдинок завершився масовою бійкою, в якій дісталося росіянину та його команді.

У Туреччині побили російського боксера і його команду

Конфлікт між командами Калкана та Горохова почався ще під час поєдинку й не вщух навіть після того, як боксери розійшлися у свої кути.

Після того як Горохов нокаутував Емірхана, він почав емоційно святкувати перемогу на рингу.

Коли ж російський боксер підійшов, аби висловити повагу супернику після бою, один із членів команди Калкана відштовхнув його. Це миттєво спровокувало сутичку між сторонами, яка швидко переросла у масову бійку.

Попри на спроби офіційних осіб зупинити безлад, події лише загострилися. На ринг прорвалися глядачі, які гуртом накинулися на російського боксера.

Команду Горохова почали закидати пластиковими стільцями, а також бити руками й ногами, перетворивши сутичку на хаос.

Сутичку вдалося зупинити після втручання приватної охорони та представників служби безпеки.

Через інцидент переможця поєдинку так і не оголосили офіційно, а за фактом подій було розпочато розслідування.

